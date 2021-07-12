В Москве разрешили проводить свадьбы и другие банкеты только в COVID-free ресторанах

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что банкеты в Москве можно проводить только в COVID-free ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в городе для посещения открыты только «бесковидные» рестораны — таких площадок почти 8 тыс. Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями», — сказал он.

При этом до 1 августа на летних верандах, сезонных кафе и в шатрах гости могут находиться без QR-кодов, напомнил Немерюк.

Ранее в столичном оперштабе по коронавирусу рассказали об ответственности ресторанов за обслуживание клиентов без QR-кодов

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.