В аэропортах Пекина отменены свыше 400 рейсов из-за ливней

Два пекинских международных аэропорта — Шоуду и Дасин — были вынуждены отменить в понедельник, 12 июля, свыше 400 рейсов из-за сильных ливней, сообщает ТАСС.

В Шоуду на понедельник были запланированы 806 рейсов, из которых 285 были отменены. В аэропорту Дасин отменены 156 из 598 рейсов.

Отмечается, что на столицу Китая обрушились сильнейшие ливни с начала года. Дожди накрыли Пекин вечером (в 05.00 по мск), в большинстве районов города выпало 70 мм осадков, а в некоторых — до 150 мм.

Занятия в дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах в понедельник, 12 июля, были отменены. Высшие учебные заведения Пекина отменили мероприятия на открытом воздухе. Жителям китайской столицы рекомендовано сократить время пребывания на улице и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в мае в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за дождей.