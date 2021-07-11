Эксперт назвал способ стать неинтересным для мошенников

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» рассказал о том, как стать неинтересными для мошенников.

«В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами», — говорит эксперт.

По словам Мясоедова, следует бережнее относиться к сохранности своих персональных данных и не передавать телефонный номер неизвестным людям. Лучше всего также не пользоваться публичными сетями, а если все же пришлось оставить контактные данные, то следует использовать отдельную электронную почту.

Если мошенники все же завладели вашим номером, то можно установить специальное приложение, которое отслеживает вредоносные звонки. С сомнительными собеседниками, звонящим с незнакомых номеров, следует общаться коротко и класть трубку при малейших подозрениях.

Придерживаясь этих правил, вы, возможно, перестанете быть интересны аферистам и они удалят ваш номер из своих баз, подытожил Мясоедов.

Ранее специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов рассказал, как мошенники могут украсть деньги при помощи информации, содержащейся в чеке.