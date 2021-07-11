Набравший 399 баллов по ЕГЭ школьник рассказал о допущенной ошибке

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Даниил Максимов сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, набрав в сумме 399 баллов. В интервью kp.ru молодой человек назвал ошибку, из-за которой ему не удалось достичь максимально возможного результата.

Даниил набрал 99 баллов лишь по физике. И выпускник даже назвал свою ошибку.

«Мы по физике делаем рисунки к задачам — это один из обязательных пунктов. И в начале все решил правильно, направил силу, а потом что-то переклинило, и направил не туда», — пояснил школьник.

К сдаче ЕГЭ по информатике Даниил готовился около года, хотя к сдаче математики ушел всего лишь месяц. Больше всего в подготовке будущему к выпускным экзаменам ему помогала дисциплина — Даниил уделял время учебе, но и не забывал отдыхать и вовремя ложился спать. Также были важны и пробные экзамены, которые помогли понять, в каких областях есть проблемы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал только один выпускник.