Москвичей предупредили о жаре и индексе ультрафиолета как в Африке

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 11 июля ожидается жара до +33°C и высокий индекс ультрафиолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до +31-33°C в Москве, +29-34°C в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10°C выше положенной климатической нормы», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в столичном регионе будет очень высокий ультрафиолетовый индекс на уровне 6 единиц. В такую погоду обязательно нужно использовать солнцезащитные средства и избегать нахождения под прямыми лучами в период максимального прогрева с 10.00 до 17.00.

«Для нас нормальный индекс — 2, максимум 3 единицы. А 6 — это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», — заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет неделя аномальной жары.