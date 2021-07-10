СМИ: мужчина напал на сотрудников полиции с ножом в Чечне

Мужчина напал на полицейских в столице Чечни, в Висаитовском районе города Грозный. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в момент нападения там находились 10 правоохранителей: четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области.

Согласно предварительным сведениям, злоумышленник в начале напал на одного из сотрудников полиции. Силовик смог увернуться от удара. Затем коллеги сделали предупреждающие выстрелы. Однако эти действия не остановили вооруженного человека.

Мужчина якобы набросился на полицейских с криком «Аллаху Акбар», пишет Telegram-канал «112».

В результате полицейским пришлось стрелять по нападающему с ножом. Мужчина получил огнестрельные ранения, его доставили в больницу.

Как уточнил телеканал, нападавший с ножом скончался в медицинском учреждении. Официального подтверждения данной информации сейчас нет.

Ранее в Подмосковье полицейского зарезали после сделанного им замечания. ЧП произошло 6 июля в городе Щелково на улице Беляева. Погибший сделал замечания двум мужчинам, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спорили на детской площадке.