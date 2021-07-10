Моторная лодка с людьми врезалась в опору моста в Петербурге

В Дудергофском канале в Санкт-Петербурге моторная лодка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в стенку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали люди, сообщается на странице «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

До пяти человек оказались за бортом и упали в воду. В скором времени очевидцы начали помогать утопающим.

На место ЧП прибыли спасатели, выясняются обстоятельства аварии. Одного из потерпевших забрали на носилках, второй оставался на берегу. Среди пострадавших есть дети.

Всего на борту лодки было, предположительно, семь человек.

Ранее теплоход затонул на Волге, пытаясь доставить к берегу другой корабль. По данным МЧС, всего на борту находились четыре человека, погибших и пострадавших нет. Причины затопления пока не озвучены.