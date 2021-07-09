Голикова рассказала, как штамм коронавируса «дельта» повлиял на смертность в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«По оперативным данным, в июне 2021 г. в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%, — заявила она.

При этом, по ее словам, уровень смертности в мае снизился на 3,6% относительно апреля.

Ранее Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости. Вице-премьер также дополнила, что «беспокойство» по темпам вакцинации от коронавируса вызывают Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская, Тамбовская области и другие регионы России.

Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин заявил, что жара является стрессом для организма и отягощает течение коронавируса у пациентов.