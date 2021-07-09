Росздравнадзор начал проверку после вакцинации физраствором в Калужской области

В Росздравнадзоре организовали проверку после инцидента в Калужской области, где медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте службы.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области проведет проверку по факту нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

8 июля стало известно, что муж с женой из Белоусово пришли вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», однако его они так и не получили. Медсестра испугалась рассказать пациентам правду о том, что вакцина закончилась, поэтому вколола им физраствор. После этого инцидента губернатор региона Владислав Шапша отметил, что сейчас медсестра находится в отпуске, однако «вряд ли из него выйдет».

Ранее в Минздраве Калужской области назвали данный инцидент недопустимым.