В России за сутки выявили 25 766 случаев коронавируса, сообщил оперштаб в Telegram.

13% заболевших не имели симптомов. Больше всего заражений в Москве (6 643), Подмосковье (2 545) и Санкт-Петербурге (1 951). Всего с начала пандемии в России подтвердились 5 733 218 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки также скончались 726 пациентов, всего — 141 501. Кроме того, выздоровели 21 832 человека, общее число увеличилось до 5 165 087.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от коронавируса все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».