Найден второй черный ящик с разбившегося Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили второй бортовой самописец пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее стало известно об обнаружении первого черного ящика.

«Найден второй «черный ящик» — прибор регистрации параметров полета», — сказал источник.

По его словам, состояние обоих бортовых самописцев удовлетворительное.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. Кроме того, спасатели нашли фрагменты 25 тел погибших.