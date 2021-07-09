Под Челябинском спасатели вытащили из лесного пожара олененка

Под Челябинском пожарные спасли из горящего леса олененка. Соответствующее видео опубликовали РИА «Новости».

На кадрах видно, как пожарный идет по дороге, вокруг которой горит лес. Он несет на руках жалобно пищащего детеныша. Спасатель отдал олененка полицейскому.

Ранее власти Карталинского муниципального района Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Существует угроза перехода огня на три поселения, началась эвакуация жителей.

Ранее глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам.

Глава ведомства обратил внимание прокуроров на то, что в отчетности указанных регионов приведена недостоверная информация относительно ситуации с природными пожарами. Так, по официальным данным, в ряде лесничеств Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи.