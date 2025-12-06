СМИ узнали, что Зеленский два часа обсуждал с Уиткоффом и Кушнером

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером продолжался два часа, сообщает Axios.

По словам двух источников, собеседники обсуждали территории и гарантии безопасности.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию с обеих сторон и надавили на [президента РФ Владимира] Путина и Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения», — пишет портал.

Россия по-прежнему настаивает, чтобы ВСУ оставили районы Донбасса, которые находятся под их контролем, но США пытаются разработать новые варианты решения этой проблемы, утверждает источник.

«Стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но необходимо провести дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности», — говорится в материале.

Согласно статье, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Украины Андрей Гнатов встретятся с Зеленским в Лондоне на следующей неделе, чтобы обсудить американские предложения.

«Нам нужно обсудить все проекты и провести мозговой штурм», — цитирует портал свой источник в республике.

До этого Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали Умеров и Гнатов. Глава государства подчеркнул настрой Украины на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «интенсивный подход к переговорам». При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

Ранее глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби.