На трассе в Подмосковье загорелась и взорвалась «Газель»

Под Солнечногорском взорвалась «Газель»
Telegram-канал «SHOT»

В пригороде Солнечногорска взорвалась «Газель», передает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что ДТП произошло около 21:40 на Ленинградском шоссе. Сначала автомобиль загорелся, а потом взорвался. На месте аварии со стороны Солнечногорска образовалась пробка более чем в 2 км. Туда прибыли экстренные службы.

Утром 1 декабря в Новой Москве во дворе жилого дома загорелся и взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывной волной выбило стекла в соседних квартирах.

По одной из версий, причиной инцидента могло стать срабатывание самодельной бомбы под водительским сиденьем. Принадлежал автомобиль специалисту в области квантовой электроники из НИИ (Научно-исследовательского института) «Полюс», который в момент происшествия находился за рубежом. А несколькими часами позже взрыв прогремел уже на проспекте Вернадского: там подорвалась Kia.

Ранее взрыв разнес АЗС в Ханты-Мансийске.

