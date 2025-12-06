Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом. Такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

«Совершенно очевидно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения войны любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют», — подчеркнул он.

По словам Фази, такова ужасающая реальность полицейского государства Владимира Зеленского.

2 декабря корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий и хотят скорейшего завершения конфликта. По его словам, некоторые военнослужащие являются сторонниками «жесткой линии», но большая часть из них «сыта по горло» боевыми действиями и хочет, чтобы воцарился мир.

В августе немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) сообщала, что на Украине растет число граждан, которые ради мира готовы отказаться от территорий. Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывали: мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, стали приемлемыми для многих жителей республики.

