На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что большинство украинцев хотят завершения конфликта

Журналист Фази: большинство украинцев хотят завершения конфликта
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом. Такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

«Совершенно очевидно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения войны любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют», — подчеркнул он.

По словам Фази, такова ужасающая реальность полицейского государства Владимира Зеленского.

2 декабря корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий и хотят скорейшего завершения конфликта. По его словам, некоторые военнослужащие являются сторонниками «жесткой линии», но большая часть из них «сыта по горло» боевыми действиями и хочет, чтобы воцарился мир.

В августе немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) сообщала, что на Украине растет число граждан, которые ради мира готовы отказаться от территорий. Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывали: мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, стали приемлемыми для многих жителей республики.

Ранее Орбан заявил о ключевом моменте для переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами