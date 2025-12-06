На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

Kyiv Post: США к Рождеству нарастят поставки оружия Украине
true
true
true
close
Matt Rourke/AP

Соединенные Штаты пообещали нарастить поставки оружия Украине перед католическим Рождеством, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники на Западе.

Высокопоставленные представители Пентагона предупредили партнеров в Европе, что, несмотря на наращивание военной помощи Киеву, после 2027 года большая часть оборонных обязательств должна перейти к НАТО, пишет издание.

По словам источников, США больше не будут основным гарантом безопасности в блоке в том, что касается неядерного вооружения. Главным приоритетом для страны остается Индо-Тихоокеанский регион, и Соединенные Штаты «не могут вести две войны одновременно, поэтому оборонные обязательства в альянсе нужно перераспределить.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше «не тратят ни копейки» на помощь Украине, как это было во время нахождения у власти его предшественника. Действующий лидер подчеркнул, что Вашингтон продает все НАТО.

Ранее США опубликовали новую стратегию нацбезопасности.

