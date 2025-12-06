Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X заявил о высоком риске военного переворота на Украине в случае отсутствия договоренностей с Россией.

«Если мир не будет достигнут достаточно быстро, на Украине может произойти военный переворот», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, военные вполне могут войти в Киев и призвать «режим Зеленского» к ответу.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции высказались о мирном урегулировании на Украине.