Тренер «Спартака» пристыдил своих футболистов после ничьей с «Динамо»

Тренер «Спартака» Романов пристыдил своих игроков после матча с «Динамо» в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов из-за нереализованных моментов пристыдил футболистов команды Манфреда Угальде, Ливая Гарсию и Кристофера Мартинса на пресс-конференции после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

«Скажу единственное: конечно, футболисты такого уровня должны реализовывать такие моменты. На то есть разные причины, но не стоит их озвучивать в публичном пространстве. Но еще раз говорю: моментов, которые мы не реализовали, достаточно, чтобы выигрывать такие матчи», — заявил Романов

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Инал Танашев.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 29 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи».

