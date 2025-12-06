В США заявили о «мрачной реальности» ВСУ из-за ухудшения ситуации на поле боя

В последнее время российские войска продвинулись на нескольких фронтах в зоне СВО. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, ВС РФ взяли под контроль город Красноармейск. При этом положение ВСУ стало более мрачным из-за сформировавшейся тенденции: российские войска наступают.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми подчеркнул, что у России действительно есть преимущество. По его словам, Украина еще не дошла до той точки, когда ей придется капитулировать, но она «выглядит достаточно слабой, чтобы русские думали, что могут выдвигать требования».

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу четкого выхода из ситуации», — добавил Кастехельми.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть своей территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам электроэнергетики Украины.