В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

По его словам, в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800 против тысячи на прошлой неделе. Всего за последние сутки в Петербурге выявлено 1 937 случаев заражения.

Ранее правительство города сообщало, что в городе первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации. С 8 июля было объявлено, что в городе вводятся новые ограничения: был введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью выше 75 человек, а театрам и концертным залам разрешили одновременно пускать не более 1 500 человек. Кроме того, число пассажиров судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, должно быть снижено до 50% от количества пассажирских мест. При этом на них запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Как считает вице-премьер России Татьяна Голикова, рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге был связан с проведением в городе матчей чемпионата Европы — 2020. Однако сейчас, по ее словам, ситуация с коронавирусом находится под контролем.

До этого губернатор города Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается непростой. По его словам, с 11 июня в городе усилили контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общепита. Также было организовано свыше 1,5 тыс. проверок.