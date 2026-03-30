Ученые обнаружили в туалете виноградное семя возрастом около 600 лет

Во Франции ученые обнаружили в туалете семя винограда XV века
Во Франции ученые обнаружили в туалете виноградное семя возрастом около 600 лет, пишет Physorg.

Находку сделали в средневековой больнице в Валансьен, где семя сохранилось в содержимом старинного туалета. Исследователи отмечают, что в XV веке такие места часто использовались и как свалки.

Генетический анализ показал, что семя практически не отличается от современного винограда, используемого для производства пино нуар. Это свидетельствует о том, что данный сорт выращивается во Франции как минимум с 1400-х годов.

Ученые подчеркивают, что невозможно точно установить, употребляли ли этот виноград в пищу или уже тогда использовали для виноделия. Однако находка напрямую связывает современную винную культуру Франции с ее средневековым прошлым.

Исследование также показало, что виноделы на протяжении веков применяли метод клонального размножения — сохраняли и пересаживали черенки одних и тех же сортов, что позволило сохранить генетическую стабильность винограда на протяжении сотен лет.

В работе были проанализированы десятки семян, датируемых периодом от бронзового века до Средневековья. Результаты подтвердили, что подобные методы могли использоваться еще в железном веке.

Ранее в горах Тибета нашли самую старую в мире виноградную лозу.

 
