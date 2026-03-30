Минфин заявил о паузе в операциях по покупке/продаже валюты и золота

Минфин объявил о приостановке валютных операций по бюджетному правилу до 1 июля

Минфин России объявил о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ежемесячные операции приостановили до 1 июля.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля», — говорится в публикации.

Минфин объяснил это планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы.

Возобновление операций с валютой и золотом будет определено с проведением объема отложенных операций с марта 2025 года.

26 марта глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что министерство финансов вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, в зависимости от ситуации на мировом энергетическом рынке.

Ранее в минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.