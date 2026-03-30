Три катера горят на берегу Москвы-реки

Три катера горят на берегу Москвы-реки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Авиационная улица <...>. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на берегу Москвы-реки происходит загорание трех катеров», — говорится в сообщении.

В свою очередь Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что возгорание произошло в яхт-клубе возле ЖК «Алые паруса», загорелись пришвартованные к суше яхты, которые были накрыты тентом. Район Строгино охватил густой дым, в этой части Москвы затруднено движение транспорта.

По информации Telegram-канала 112, сохраняется угроза перехода огня на другие суда. Один человек обратился за медицинской помощью.

Накануне в строящемся здании элитного московского ЖК возник пожар. Сообщалось, что в строении, расположенном на набережной Марка Шагала, загорелись строительные материалы.

Ранее в Подмосковье загорелись склады научно-технического испытательного центра.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!