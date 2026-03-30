СМИ рассказали о большом расходе американских ракет в Иране

Государства Персидского залива в ходе конфликта с Ираном использовали как минимум 2,4 тысячи ракет Patriot PAC-3 и GEM-T из 2,8 тысячи, которые были у этих государств до войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что страны Персидского залива могли выпустить даже больше 2,4 тысячи ракет, так как «для защиты от приближающихся снарядов требуются дополнительные ракеты». Bloomberg пишет, что «подавляющее большинство» составляли ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T, которых у стран Персидского залива до войны было менее 2,8 тысячи.

«Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет», — заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Гриеко.

Издание пишет, что силы ПВО стран Персидского залива перешли на более дешевые боеприпасы JDAM, однако крылатые ракеты «по-прежнему широко используются», так как отдельные участки воздушного пространства остаются опасными.

Недавно газета The Washington Post написала, что за четыре недели войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, и темпы расходования высокоточных боеприпасов вызвали тревогу у нескольких чиновников Пентагона. Газета The Wall Street Journal также сообщала, что в ходе войны с Ираном США понесли значительные потери в технике на миллиарды долларов.

В марте газета Financial Times писала, что за первые две недели войны в Иране США израсходовали запасы критически важных вооружений рассчитанные на годы вперед. 10 марта газета New York Times отмечала, что ракеты для систем ПВО быстро расходуются на Ближнем Востоке. А издание 19FortyFive сообщило, что за первые 72 часа атаки на Иран Вашингтон израсходовал до 400 крылатых ракет «Томагавк», на производство которых требуется пять лет.

Ранее в США назвали наземное вторжение в Иран «стратегической катастрофой».