Российские авиакомпании готовы возобновить полеты на египетские курорты

Российская авиакомпания S7 Airlines формирует полетную программу и запрашивает разрешение у Росавиации на полеты в Египет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

О готовности совершать рейсы в Египет также заявили авиакомпании «Россия» и Azur air.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В предыдущей версии документа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет, а турагентам рекомендовалось на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки. Снятие запрета позволит им продавать туры на курорты Египта.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, расписание будет известно в течение двух недель. Она подчеркнула, что цены на курортах Египта для россиян не изменятся, неделя в трехзвездочном отеле будет стоить в районе $300-500 на человека.