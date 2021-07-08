В Госдуме назвали нереализуемой инициативу Голиковой выдать жилье всем бездомным

Предоставить жилье каждому бездомному в России невозможно, поскольку в очереди на получение недвижимости и так много представителей других социально незащищенных категорий граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ряд озвученных мер я всячески поддерживаю, но, что касается жилищного вопроса, то при том уровне существующего финансирования, я пока слабо представляю как это реализовать. У нас очень большая очередь на получение жилья ветеранам боевых действий, инвалидам, сиротам», — сказал депутат.

Нилов уточнил, что к категории лиц без определенного места жительства можно отнести тех, кто ведет асоциальный образ жизни, бродяжничает, занимается противоправными действиями и живет в антисанитарных условиях.

«Соответственно, в данном вопросе нужно комплексно подходить и расставлять приоритеты. И даже если выдавать жилье по социальному найму, то оно должно окупаться за счет того, что эти граждане будут работать и оплачивать его, а не просто жить, как иждивенцы», — пояснил он.

Вместе с тем Ярослав Нилов добавил, что облегчить жизнь бездомным также можно с помощью освобождения их от уплаты госпошлины за получение документов и корректировки определенных законодательных барьеров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а также рассмотреть возможность обеспечения этих людей жильем и предоставления им медпомощи.