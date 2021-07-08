В Госдуме назвали нереализуемой инициативу Голиковой выдать жилье всем бездомным

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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на... Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на...
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на...
«Газета.Ru»

Предоставить жилье каждому бездомному в России невозможно, поскольку в очереди на получение недвижимости и так много представителей других социально незащищенных категорий граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ряд озвученных мер я всячески поддерживаю, но, что касается жилищного вопроса, то при том уровне существующего финансирования, я пока слабо представляю как это реализовать. У нас очень большая очередь на получение жилья ветеранам боевых действий, инвалидам, сиротам», — сказал депутат.

Нилов уточнил, что к категории лиц без определенного места жительства можно отнести тех, кто ведет асоциальный образ жизни, бродяжничает, занимается противоправными действиями и живет в антисанитарных условиях.

«Соответственно, в данном вопросе нужно комплексно подходить и расставлять приоритеты. И даже если выдавать жилье по социальному найму, то оно должно окупаться за счет того, что эти граждане будут работать и оплачивать его, а не просто жить, как иждивенцы», — пояснил он.

Вместе с тем Ярослав Нилов добавил, что облегчить жизнь бездомным также можно с помощью освобождения их от уплаты госпошлины за получение документов и корректировки определенных законодательных барьеров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а также рассмотреть возможность обеспечения этих людей жильем и предоставления им медпомощи.