Путин провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена», который прошел 8 июля в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.

Во время онлайн-беседы глава государства поздравил россиян с День семьи, любви, верности.

«Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей — главная опора в жизни и составляющая любого успеха», — сказал российский лидер.

Президент также выразил мнение, что России, чтобы она двигалась вперед, необходимы новаторские идеи и предложения, которые генерирует молодежь.

Кроме того, в ходе беседы российский лидер обратил внимание на то, что одним из конкурсных заданий было проектирование школы будущего, когда конкурсантам было предложено представить, какой она должна быть в 2030-х годах или в середине XXI века.

По его словам, в этом году в «Большой перемене» приняли участие более 2,5 миллиона юных граждан со всей России, из крупных городов и небольших населенных пунктов.

«Большая перемена» помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. Девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи», — резюмировал Путин.