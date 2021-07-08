На Гаити заявили о ликвидации четверых причастных к убийству президента

Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четыре наемников, которые были причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль во время выступления на государственном телевидении, сообщает ТАСС.

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — рассказал он.

Ранее власти Гаити сообщили о задержании предполагаемых убийц.

Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол. Первая леди страны также была ранена, врачи боролись за ее жизнь.

Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».