Доктор Мясников предупредил об опасности лекарственных трав

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях лечения травами в Instagram.

По его словам, самые известные лекарственные травы могут быть опасны при неправильном применении.

«Например, зверобой нельзя использовать при приеме антибиотиков и статинов. Травы, собранные в непосредственной близости от железной дороги и впитавшие в себя кадмий, могут нанести непоправимый вред здоровью. Недопустимо собирать травы в тех местах, где могут быть тяжелые металлы», — утверждает специалист.

Мясников уточнил, что основной причиной отравления лекарственными травами является передозировка. Поэтому телеведущий советует использовать сборы, разработанные фармакологами, и строго соблюдать дозировку.

Кроме того, врач указал на отсутствие научных работ, подтверждающих, что бальзамы на травах предохраняют от простудных заболеваний.

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