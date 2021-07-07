Эксперты объяснили возможное отсутствие антител после вакцинации от COVID-19

У некоторых людей после вакцинации от коронавируса могут не выработаться антитела к заболеванию из-за особенностей их организма, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила это тем, что у каждого человека иммунная система работает индивидуально. Кроме того, выработка антител зависит от того, в какой обстановке живет человек, какая у него генетика, в каком функциональном состоянии его организм.

По словам руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, антитела могут не формироваться у людей с иммунодефицитом или другими нарушениями. Он уточнил, что высокая иммунная прослойка поможет ослабить нагрузку на тех, кто «слабо вакцинирован» или не привился совсем.

«Мы имеем много примеров, когда люди болеют по второму и даже по третьему разу и иногда тяжелее, чем в первый раз. Это иммунологически объясняется тем, что появились штаммы, которые не только быстрее передаются, но и размножаются. Если вирус при попадании в организм не встречается сразу с достаточным уровнем антител, то тогда этот процесс будет проходить интенсивно», — подчеркнул Чепурнов.

Собеседник издания также дополнил, что у всех разная «скорость вымывания» антител к COVID-19. По его мнению, «это вещь, за которой по-хорошему надо следить».

Новые штаммы коронавируса опережают темпы вакцинации, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга по ситуации с COVID-19.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации.