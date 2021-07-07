Австриец попросил главу СК помочь вернуть детей от суррогатной матери из России

Гражданин Австрии, который поучаствовал в программе суррогатного материнства как генетический родитель, обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По словам защитника, австриец попросил помощи в документальном оформлении на свое имя детей. Их суррогатная мать из РФ после прошедших родов отдала органам опеки.

«Мой доверитель, гражданин Австрии, обратился к главе Следственного комитета с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и защитить его права и его несовершеннолетних детей, которых в прошлом году родила суррогатная мать из России и отдала органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре», — объяснил Трунов.

Также иностранный гражданин рассчитывает, что будет возбуждено уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве в отношении сотрудников компании ООО «Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий», ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» NGC clinic.

Оказалось, что суррогатная мать и няня, не получив от генетического отца после вымогательства и шантажа дополнительной суммы денег, передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Ранее в Госдуме прокомментировали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Один из авторов законопроекта о суррогатном материнстве, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законодатели, запрещая иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, не намерены вводить такой же запрет для россиян.