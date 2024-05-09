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Ford передумал отказываться от бензиновых машин к 2030 году

Ford пересмотрит планы отказаться от ДВС в Европе к 2030 году

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Ivan Kurmyshov/Shutterstock

Автоконцерн Ford пересматривает планы продавать в Европе только электрические автомобили к 2030 году и может продолжить реализовывать на этом рынке машины с двигателями внутреннего сгорания в составе гибридного привода. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Если мы увидим высокий спрос, например, на подключаемые гибридные автомобили, мы предложим их», — приводит издание слова гендиректора европейского отделения Ford Мартина Сандера.

Топ-менеджер компании признал, что спрос на электромобили оказался более низким, чем ожидалось. План по отказу от бензиновых и дизельных автомобилей на европейском рынке и переходу на электромобили к 2030 году был принят компанией Ford в 2021 году. В его рамках компания уже сняла с производства в Европе модели Mondeo, Ecosport, Fiesta, S-Max, а на 2025 год запланировано снятие с производства Ford Focus.

Ранее на китайский рынок вышел компактный электромобиль Panda Karting.

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