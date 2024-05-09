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Exeed начал продажи кроссовера Era ET

В Китае стартовали продажи кроссовера Exeed Era ET

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autohome.com.cn

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed начал продажи нового кроссовера Era ET, сообщает Autohome.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 189,8 до 319,8 тыс. юаней (2,4 млн — 4 млн рублей). Автомобиль доступен в двух вариантах — гибридном и электрическом. Базовая версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одной зарядке и выступающим в роли генератора бензиновым мотором.

Чисто электрическая модификация базируется на 800-вольтовой архитектуре и располагает батареей с запасом хода 625 км на одной зарядке. Минимальная стоимость электромобиля Era ET — 229,8 тыс. юаней (2,9 млн рублей). Салон новинки отделан кожей, на передней панели смонтирован 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

Ранее в Китае поступил в продажу автомобиль Geely Panda Karting.

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