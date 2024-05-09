Exeed начал продажи кроссовера Era ET

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed начал продажи нового кроссовера Era ET, сообщает Autohome.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 189,8 до 319,8 тыс. юаней (2,4 млн — 4 млн рублей). Автомобиль доступен в двух вариантах — гибридном и электрическом. Базовая версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одной зарядке и выступающим в роли генератора бензиновым мотором.

Чисто электрическая модификация базируется на 800-вольтовой архитектуре и располагает батареей с запасом хода 625 км на одной зарядке. Минимальная стоимость электромобиля Era ET — 229,8 тыс. юаней (2,9 млн рублей). Салон новинки отделан кожей, на передней панели смонтирован 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

Ранее в Китае поступил в продажу автомобиль Geely Panda Karting.