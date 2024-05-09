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Названы кишечные бактерии, обладающие «опьяняющими» свойствами

TheConversation: бактерии K. pneumoniae могут продуцировать алкоголь в организме

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Shutterstock

Особые кишечные бактерии Klebsiella pneumoniae могут продуцировать алкоголь в человеческом организме, повышая риск развития заболеваний печени. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор в области фармакологии и токсикологии университета Индианы Билл Салливан.

По словам специалиста, бактерии Klebsiella pneumoniae были впервые исследованы в 2019 году китайскими учеными. В рамках научной работы они стремились выявить факторы неалкогольной жировой болезни печени у добровольцев. Это хроническое заболевание, при котором в клетках печени (гепатоцитах) накапливаются жироподобные вещества, называемые липидами.

После сбора данных о состоянии здоровья испытуемых и обследования состава их бактериального кишечного разнообразия ученые обнаружили, что у 61% участников была повышена концентрация K. pneumoniae в организме. Среди 48 здоровых людей, включенных в контрольную группу, только у 6% были обнаружены такие бактерии.

Оказалось, что неалкогольная жировая болезнь печени в случае чрезмерной активности K. pneumoniae могла косвенно считаться алкогольной. Ученые подсчитали, что аномальные K. pneumoniae у людей с жировой болезнью печени вырабатывали в четыре-шесть раз больше алкоголя, чем эти же бактерии у здоровых добровольцев.

Салливан отметил, что алкоголь бактерии продуцируют, расщепляя и перерабатывая поступающий с пищей сахар. На данный момент неизвестно, широко ли распространено это явление. Также ученые пока не могут установить, какие именно штаммы K. pneumoniae обладают «опьяняющими» свойствами.

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