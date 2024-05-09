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В Госдуме не исключили отмены части соревнований ОИ-2024

Депутат Журова не исключила отмены соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) может вынести запрет на проведение соревнований на открытой воде в реке Сене в рамках парижских Игр. Ее слова приводит ТАСС.

«МОК совсем необязательно, чтобы спортсмены плыли в Сене. Это звучало красиво для победы в заявке, вписывалось в ее концепцию, но потом все это можно было поменять. Но они хотят до последнего тянуть, из-за чего соревнования могут не состояться. Но с МОК можно договориться и перенести соревнования в другое место», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал российских атлетов не отказываться от ОИ-2024.

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