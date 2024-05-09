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Лукашенко восхитился парадом Победы в Москве

Лукашенко назвал парад Победы на Красной площади в Москве уникальным и мощным

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Павел Бедняков/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил восхищение организацией парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Своим мнением он поделился в разговоре с агентством «БелТА.»

«Так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», — заявил глава государства.

«Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Настолько тонко они (в России. — прим. ТАСС) уловили момент и сделали то, что нужно сегодня сделать», — отметил президент.

Лукашенко рассказал, что ознакомился с оценками московского парада, сделанными находящимися за рубежом белорусскими оппозиционерами. «Танков не было и еще чего-то. А что, с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. Это никому не нужно. Всегда, начиная с 41-года (с 1941 года. — прим. ТАСС), танки с Красной площади и бойцы шли на фронт», — заявил он.

Он заметил, что этот военный парад был не совсем похожим на предыдущие. «Они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать», — сказал Лукашенко. Отвечая на критику тех, кому не хватило на параде военной техники, президент Белоруссии возмутился, что неужели они ждали, что Россия снимет с фронта танки и направит их на Красную площадь. «Это никому не нужно… Все было тонко и продуманно, умно. Именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь», — подчеркнул Лукашенко.

«В конце они протащили «Ярсы» - стратегическое боевое оружие. Кто умеет думать, поняли: «Ребята, давайте жить дружно, а если у кого мозги затуманило, с нами лучше не связываться». Все было так, как должно быть сегодня», — констатировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

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