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В Госдепе рассказали, когда последуют новые поставки оружия Украине

Госдеп: новые поставки оружия США Украине последуют в ближайшие недели

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты направят Украине новые партии оружия и военной техники в следующие несколько недель. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда следует ждать продолжения поставок Вашингтоном вооружений Киеву.

Миллер не стал уточнять номенклатуру новых партий оружия для нынешних украинских властей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву.

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В этом же месяце бывший командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное число людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

До этого Боррель пожаловался на снижение обороноспособности Украины без помощи США

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