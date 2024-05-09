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Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать достижению мира на Украине

Си Цзиньпин: Китай намерен продолжить содействовать достижению мира на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Китай собирается и дальше содействовать скорейшему достижению мира на Украине. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», — сказал он.

9 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы Киев и западные государства.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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