Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать достижению мира на Украине

Китай собирается и дальше содействовать скорейшему достижению мира на Украине. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», — сказал он.

9 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы Киев и западные государства.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.