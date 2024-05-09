Найден эффективный способ лечения облысения

Исследователи из Массачусетского технологического института, Бригамской женской больницы и Гарвардской медицинской школы разработали специальный пластырь с микроиглами, который устраняет очаги облысения на коже головы. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

При очаговой алопеции (облысении) иммунная система человека атакует волосяные фолликулы по неизвестной причине. При этом волосы не редеют равномерно по всей поверхности кожи головы, а выпадают на отдельных ее участках, образуя залысины. Чтобы остановить локальный запуск нежелательных реакций, ученые создали пластырь с микроиглами, который безболезненно накладывается на кожу головы и в процессе ношения выпускает иммунодепрессантные препараты.

Разработку уже протестировали на мышах с алопецией. Применение пластырей поспособствовало повышению густоты шерсти мышей, не оказывая негативного влияния на системный (общий) иммунитет. Ученые отметили, что изготовили изделия из биосовместимых и широко используемых в медицине материалов — гиалуроновой кислоты и полиэтиленгликоля (ПЭГ).

По словам исследователей, разработку можно адаптировать в том числе для лечения кожных аутоиммунных заболеваний, таких как атопический дерматит и псориаз. Сейчас ученые намерены продолжить исследования и рассмотреть возможности тестирования пластыря на добровольцах.

Ранее было развеяно заблуждение о стрессовом выпадении волос.