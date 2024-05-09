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Основатель автокомпании Skyworth заявил о пользе его машин для здоровья

Основатель автокомпании Skyworth заявил, что его автомобили продлевают жизнь

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Depositphotos

Основатель китайского производителя электромобилей Skyworth Хуан Хуншэн в рамках презентации выпускаемых компанией автомобилей заявил, что они способствуют улучшению здоровья и продлению жизни пользователя. Об этом сообщает carnewschina.com.

«С тех пор, как я сел за руль электромобиля Skyworth, мое высокое кровяное давление, диабет и другие проблемы излечились», — приводит издание слова Хуана Хуншэна на презентации Skyworth в рамках Пекинского автосалона.

Весной 2023 года глава компании уверял, что жизнь предпринимателя в среднем короче на 10 лет, чем у обычного человека, но ее можно продлить на 30 лет за счет езды на автомобилях его фирмы. Никаких доказательств своим словам глава компании не привел, однако на сайте Skyworth указано, что модель EV6 снабжена технологией активного улучшения сна.

Ранее Exeed начал продажи в Китае кроссовера Era ET.

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