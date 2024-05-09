США не готовы объявлять решения по активам России

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущий момент у него нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать по данному вопросу.

Миллер отметил, что Вашингтон продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку российских активов для «использования с выгодой для Украины».

До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что послы стран ЕС достигли соглашения по конфискации доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины.

Ранее страны Евросоюза раскритиковали Бельгию за высокий налог на доходы от российских активов.