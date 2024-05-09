Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США не готовы объявлять решения по активам России

Госдеп: США не готовы объявлять решения по активам РФ, несмотря на полномочия Байдена

close
100%
Depositphotos

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущий момент у него нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать по данному вопросу.

Миллер отметил, что Вашингтон продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку российских активов для «использования с выгодой для Украины».

До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что послы стран ЕС достигли соглашения по конфискации доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины.

Ранее страны Евросоюза раскритиковали Бельгию за высокий налог на доходы от российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами