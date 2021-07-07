Эндокринолог рассказал, как жара может повлиять на диабетиков

Главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов заявил, что аномально жаркая погода может сказаться на здоровье больных сахарным диабетом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему», — пояснил он.

Как отметил врач, в жаркие дни диабетикам следует выпивать не менее 2-3 литров жидкости за сутки, особенно тем, кто принимает ингибиторы НГЛТ-2 и мочегонные препараты. Также необходимо измерять давление и уровень сахара в крови, воздерживаться от физической активности, носить головной убор на улице и не оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце.

Ранее австралийские ученые заявили, что потребление фруктов может снизить риск развития диабета. У участников исследования, которые ели около 300 грамм фруктов в день, чувствительность к инсулину оказалась гораздо выше.