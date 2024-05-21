В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками

В Москве правоохранители ликвидировали крупный бордель с работниками-мужчинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Операция прошла в ночь с 18 на 19 мая. Силовики пришли в сауну «Казанова» в Малом Каретном переулке в центральном районе города. Полицейским удалось задержать восемь мужчин, которые за деньги работали проститутками. Среди доставленных из сауны в отделение полиции — мужчины от 20 до 42 лет.

До этого в Екатеринбурге накрыли бордель, работавший напротив Министерства соцполитики Свердловской области. Здание принадлежит мэрии города, но сдавалось в аренду. На территории помещения, по документам, было разрешено держать офис, образовательное учреждение, спортзал и другие законные учреждения. Но вместо этого арендатор отдал массажный салон, которым прикрывал незаконный бизнес.

Ранее в Чебоксарах женщина обратилась в полицию из-за того, что ее мужа обманула проститутка.