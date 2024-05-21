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Названо количество алкоголя, существенно повышающее риск инсульта и рака

Daily Mail: 20–30 единиц алкоголя в неделю существенно повышают риск инсульта

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Depositphotos

По словам британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера, употребление 15–16 единиц алкоголя (150–160 граммов чистого этанола) в неделю повышает вероятность инсульта, рака, инфаркта и деменции. Еще более существенным риск становится при употреблении 20–30 единиц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно ряду рекомендаций, установленных службами здравоохранения Великобритании в 2016 году, еженедельное потребление алкоголя должно быть ограничено 14 единицами. При этом единица представляет собой 10 граммов чистого этанола. Такое количество содержится примерно в 100 миллилитрах вина, 250 миллилитрах пива и 30 миллилитрах крепкого алкоголя (коньяка, виски, джина).

Главный врач Великобритании и правительственный медицинский советник Крис Уитти отметил, что последствиями превышения установленной нормы потребления алкоголя могут быть серьезные проблемы со здоровьем, такие как инсульт, рак, повреждения печени, инфаркт и деменция. Однако умеренные дозировки спиртного представляют для здоровья не большую опасность, чем сидячий образ жизни и злоупотребление жирной пищей.

По мнению британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера (который консультировал специалистов сферы здравоохранения при составлении рекомендаций 2016 года), вероятность появления проблем с сердцем, сосудами и печенью возрастает, если еженедельно выпивать 15–16 единиц алкоголя. Однако существенный риск представляет повышение количества потребляемого алкоголя до 20–30 единиц.

Ранее высокий социальный статус связали с увеличенным потреблением алкоголя.

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