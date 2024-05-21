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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не хочет вести торговую войну против Китая

Фон дер Ляйен: в отношениях с Китаем нет речи о закрытии рынка и протекционизме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем, подход Брюсселя отличается от подхода Вашингтона, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

«Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам. Это более дифференцированный, адресный подход (чем у США. — Прим. ред.)», — отметила фон дер Ляйен.

Председатель ЕК подчеркнула, что речи о закрытии европейского рынка от Китая не идет. При этом она признала, что Евросоюз обеспокоен тем, что сверхдешевая китайская продукция наводняет местный рынок. В то же время компании из Европы сталкиваются с проблемами при попытке выйти на рынок КНР на справедливых условиях.

На прошлой неделе США повысили пошлины на импорт из Китая в целях поддержки внутреннего производства. Новые тарифы затронули широкий спектр товаров, включая полупроводники и электромобили.

Ранее Пекин ввел санкции против трех американских производителей техники за поставки Тайваню.

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