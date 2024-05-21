Власти Харьковской области заявили об освобождении северной части Волчанска

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска взяли под контроль северную часть Волчанска. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Волчанск сейчас является самой горячей точкой в Харьковской области, российские войска контролирует 40% территории населенного пункта.

«Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит города на две части… Северная часть города уже полностью освобождена», — отметил Ганчев.

Ганчев добавил, что украинская армия перебросила под Волчанск часть войск с Купянского направления и из-под Краматорска.

До этого заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин говорил, что украинские войска ждет тяжелое лето, так как их резервы могут быть серьезно растянуты по линии фронта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.