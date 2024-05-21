Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летчик сообщил, что радар мог спасти вертолет иранского президента

Летчик Дрозденко назвал вертолет Bell-212 президента Ирана надежным, но старым

close
100%
West Asia News Agency/Reuters

Американский вертолет Bell-212, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, надежный, но старый. У него нет радара, который может в сложных метеоусловиях увидеть препятствие, сообщил военный летчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с РБК.

Эксперт считает, что если бы у вертолета иранского лидера был такой радар, то его пилот смог бы увидеть препятствие и облететь его. Он отметил, что санкции в отношении Ирана могли повлиять на поддержание летной годности вертолета.

По его словам, если судить по фото, Раиси обычно летал на вертолете Ми-171, но в этот раз почему-то был выбран Bell-212.

Дрозденко пояснил, что Bell оставался неплохой, но старой машиной, несмотря на модификации, добавил Дрозденко.

По мнению летчика-испытателя Вадима Базыкина, причина крушения вертолета президента Ирана, скорее всего, заключается в человеческом факторе, ошибке пилота.

До этого в Госдепе США заявили, что власти Ирана сами виноваты в использовании старого, 45-летнего вертолета для перевозки первых лиц государства.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами