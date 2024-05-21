Летчик сообщил, что радар мог спасти вертолет иранского президента

Американский вертолет Bell-212, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, надежный, но старый. У него нет радара, который может в сложных метеоусловиях увидеть препятствие, сообщил военный летчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с РБК.

Эксперт считает, что если бы у вертолета иранского лидера был такой радар, то его пилот смог бы увидеть препятствие и облететь его. Он отметил, что санкции в отношении Ирана могли повлиять на поддержание летной годности вертолета.

По его словам, если судить по фото, Раиси обычно летал на вертолете Ми-171, но в этот раз почему-то был выбран Bell-212.

Дрозденко пояснил, что Bell оставался неплохой, но старой машиной, несмотря на модификации, добавил Дрозденко.

По мнению летчика-испытателя Вадима Базыкина, причина крушения вертолета президента Ирана, скорее всего, заключается в человеческом факторе, ошибке пилота.

До этого в Госдепе США заявили, что власти Ирана сами виноваты в использовании старого, 45-летнего вертолета для перевозки первых лиц государства.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.