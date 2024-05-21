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В Стерлитамаке спасли ребенка из загоревшейся душевой кабины

В Башкирии душевая кабина стала причиной пожара в квартире, спасен ребенок

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии из-за душевой кабины едва не сгорела квартира, из задымленного помещения спасены взрослый и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар в многоэтажке по улице Фестивальная начался в квартире на первом этаже, вспыхнула душевая кабина, в момент возгорания в помещении находились ребенок и взрослый.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов из задымленного помещения и оперативно потушили пожар, в тушении принимали участие девять человек, привлечены три единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в поселке Теплая Гора Пермского края соседи помогли семье спастись из горящего дома. Супружеская пара обнаружила пожар в доме у соседей. Огонь охватил надворные постройки и приближался к веранде. Женщина разбудила жильцов и вынесла их младенца на руках, мужчина помог выбраться через окно трем людям, находящимся в другой комнате, среди которых был 12-летний мальчик. Возгорание охватило площадь 95 квадратных метров, до прибытия спасателей соседи сумели вывести из огня шесть человек.

Ранее в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

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