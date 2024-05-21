Россиянам могут выплатить дивиденды по замороженным активам

СПБ Биржа начала переговоры с властями о выплатах дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу. Это предусмотрено соответствующим указом президента РФ Владимира Путина, пишет РБК со ссылкой на представителя площадки.

В документе речь идёт о выплатах в рублях дивидендов и купонов по заблокированным иностранным бумагам за счет средств Минфина.

СПБ Биржа оказалась под санкциями США в начале ноября 2023 года. После того, как биржа оказалась в SDN-листе, иностранные посредники приостановили обработку поручений на заключение сделок и потребовали провести процедуру комплаенс. В итоге активы инвесторов на сумму более $3 млрд оказались заблокированными.

До этого в Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России. Европейские чиновники полагают, что использование будущих доходов от активов является менее рискованным, чем конфискация основной суммы замороженных российских активов.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.