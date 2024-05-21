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В Армении оценили вероятность отставки Пашиняна

В правящей партии Армении отвергли возможность отставки премьера Пашиняна

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Илья Питалев/РИА Новости

Правящая партия Армении «Гражданский договор» на фоне акций протеста оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» не собирается обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или досрочных выборов в парламент. Об этом заявил замглавы правящей партии Ваагн Алексанян, сообщает ТАСС.

Политик отверг возможность проведения внеочередных парламентских выборов, даже если оппозиция откажется от своих мандатов.

«Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса», — заявил Алексанян.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее в РФ обвинили западные СМИ в замалчивании информации о протестах в Армении.

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